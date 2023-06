Basket | Serie A1 finale Scudetto 2023 | l’Olimpia Milano vince gara-1 | la Virtus Bologna lotta ma cede

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 giugno 2023) La cronaca e il tabellino di EA7 Emporio ArmaniSegafredo92-82,-1 delladellaA1 2022/di. Al Mediolanum Forum arriva la vittoria degli uomini di coach Messina, che iniziano con il piede giusto lache potrebbe portarea confermare il proprio titolo di Campione d’Italia per la prima volta da oltre 35 anni. A fare la differenza l’ultimo quarto, dopo 30 minuti di sostanziale equilibrio che avevano visto gli ospiti di coach Scariolo in vantaggio spesso e volentieri. Appuntamento adesso alle 18:00 di domenica 11 giugno, quando sempre al Mediolanum Forum andrà in scena-2. A fine partita sono 22 i punti di ...