Basket | l' Olimpia Milano batte la Virtus Bologna in gara 1 della finale scudetto 92 - 82 Decisivi Hall e Napier

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il primo atto(LBA Finals) sorride all'che si impone, in casa, sulla: 92 - 82 il. In un Forum completamente gremito, l'AX gioca una partita ...

SECONDO TEMPO Grande partenza dell', trascinata da un Voigtmann finalmente determinato. Baron, da tre punti, porta avanti i padroni di casa (54 - 53). Le due squadre vanno a braccetto. La ...Leggi anche Tortona si arrende anche in casa: Virtus in finale con Milano Milano umilia Sassari: +32 e terza finale scudetto di fila per l'Leggi i commentiItaliano: tutte le notizie 9 ......finale Scudetto della Serie A1 2022/2023 di. Al Mediolanum Forum arriva la vittoria degli uomini di coach Messina, che iniziano con il piede giusto la serie che potrebbe portare l'a ...

Basket, via alla finale scudetto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna La Stampa

foto di Savino Paolella Ci siamo! Alle 20:30 al Mediolanum Forum si aprono le danze delle LBA Finals, con la prima partita della serie al meglio delle sette tra EA7… Leggi ...Trascinata dai 22 punti del playmaker statunitense, i biancorossi superano 92-82 la Virtus Bologna: a Scariolo non bastano le buone prove di Belinelli e Shengelia ...