Basket in carrozzina | Mondiali 2023 | Italia | esordio facilissimo Emirati Arabi Uniti battuti all’esordio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Si aprono con una vittoria fin troppo netta idiindell’. Originariamente previsti a Dubai nel finale di 2022, questi sono stati spostati al, pur mantenendo lo scorso anno nella denominazione ufficiale. Gli azzurri vincono con un perentorio 101-33 sugli, giovandosi di quattro uomini in doppia cifra tra cui Giulio Papi a quota 15. Il confronto, semplicemente, non ha mai storia per palese differenza di valori. Il primo quarto è quello che scava subito il solco con Carossino, Papi e Bedzeti protagonisti su larghissima scala. Dal 32-11 si passa molto in fretta al 55-23 dei secondi 10 minuti, in cui stavolta sono Tanghe e Raourahi ad avere voce in capitolo. L’interno del Dubai World Trade Center è ...