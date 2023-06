Basket | il 12 e 13 giugno arriva a Milano il trofeo del campionato Lba

(Di venerdì 9 giugno 2023), 9 giu. (Adnkronos) - In attesa che venga assegnato il titolo di campione d'Italia,ildeldi Legaserie A. A contenderselo nelle gare Lba Finals UnipolSai, in programma a partire da oggi al Mediolanum Forum, saranno la EA7 Emporio Armanie la Virtus Segafredo Bologna. La coppa sarà esposta all'ingresso del cortile d'onore di Palazzo Marino, in piazza della Scala 2, lunedì 12 e martedì 13, dalle 10 alle 18. Sarà l'assessora allo Sport, Martina Riva, ad aprire al pubblico l'esposizione, lunedì alle ore 10. Nel corso delle due giornate, tifosi e appassionati dipotranno vedere da vicino e immortalare ilin qualche scatto di ricordo. ...

... calcio splash, volley splash,, esibizioni di karate) a momenti di intrattenimento dedicati ai più giovani. L'iniziativa si terrà dal 12 al 18negli spazi del circolo tennis e dello ...La sera di giovedì 8, nel cortile esterno della Biblioteca comunale, si è tenuta la ... Già realizzati anche il nuovo campo daal Parco Berlinguer e l'elevatore per disabili a servizio ...I termini per l'iscrizione al campionato scadono il 20: in caso di ottenimento dell' omologa la Reggina avrà dunque 8 giorni di tempo per procedere. Calcio,, pallavolo, rugby, ...

Basket. Lunedì 12 e martedì 13 giugno a Palazzo Marino il trofeo del ... Comune di Milano

In attesa che venga assegnato il titolo di campione d'Italia il trofeo del campionato di lega basket della serie A arriva a Milano e sarà esposto per due giorni a Palazzo Marino, la sede del Comune. ( ...Il grande spettacolo dell’ Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit sbarca a Viareggio il 10 e 11 giugno 2023. Il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federa ...