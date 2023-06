Basket | Finale Scudetto 2023 | gara-1 è dell’Olimpia Milano Napier e Hall trascinano contro la Virtus

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il primo sigillo nella. La squadra di Ettore Messina vince-1 sullaBologna per 92-82 e si porta avanti nella serie. Una partita che si è decisa nell’ultimo quarto, con il break decisivo dei padroni di casa. Domenica si replica nuovamente al Forum. Olimpia trascina dai 22 punti di Shabazze dai 15 di un ritrovato Davon. Importanti anche i 13 di Shavon Shields. A Bologna non bastano i 19 di Marco Belinelli e i 16 di Tornike Shengelia. Partenza lanciata dellacon Coordinier e Belinelli che firmano il 10-0 iniziale.si sblocca dopo quattro minuti con il gioco da quattro punti di. Teodosic riporta la...

domani riposo forzato, con gli sguardi fissi sulladi Champions League. Prima però di ... Calcio,, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...Serie A2023, Olimpia Milano - Virtus Bologna: gara - 1 in diretta. Mediolanum Forum di Assago, Milano, ore 20.30 1° Quarto 2° Quarto 3° Quarto 4° Quarto Olimpia Milano Virtus Bologna ...

