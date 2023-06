Basket | a Viareggio il 10 e 11 giugno al via l' Estathé 3x3 Streetbasket Circuit

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - l grande spettacolo dell'3×3 Italia Streetsbarca ail 10 e 112023. Ilo dedicato all'attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport, permetterà a tutti i giocatori di acquisire punti validi per il ranking Fiba (Federazione Internazionale di) e di qualificarsi per le3×3 Italia Finals di Cesenatico del 4 e 5 agosto, che assegneranno il titolo di Campioni d'Italia 3×3. Lo afferma la Fip in una nota. Come nell'edizione 2022 – che aveva visto oltre 50 tappe, più di 2.000 partite giocate e 5.200 atleti coinvolti – anche quest'anno il title Sponsor dell'evento sarà ...