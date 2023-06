Bari in Serie A? De Laurentiis dovrebbe vendere il club E in fretta

(Di venerdì 9 giugno 2023) E adesso come fai a non pensarci? Dopo l'1 - 1 di Cagliari,sogna laA. Ovvio, fra mille scaramanzie. La promozione avrebbe però subito un obbligo da adempiere: la societàessere ...

E adesso come fai a non pensarci Dopo l'1 - 1 di Cagliari,sogna laA. Ovvio, fra mille scaramanzie. La promozione avrebbe però subito un obbligo da adempiere: la società dovrebbe essere venduta, e anche in fretta, secondo quanto dice il famoso ...Il Corriere dello Sport dedica la propria prima pagina anche alla finale playoff diB tra Cagliari e. Pareggio per 1 - 1 nel match di andata, tutto rimandato al San Nicola didomenica ...B, CAGLIARI -1 - 1: CHEDDIRA SBAGLIA, ANTENUCCI NO IL REGOLAMENTO - Cosa dice il regolamento Se dovessero pareggiare anche al ritorno non ci saranno né supplementari, né calci di rigore. ...

Questo sito usa i cookie di terze parti per migliorare i servizi e analizzare il traffico. Le info sulla tua navigazione sono condivise con queste terze parti. Navigando ne accetti l'uso dei cookie. N ...Calcio d'inizio ore 20.30. All’Unipol Domus prima sfida tra sardi e pugliesi con vista sulla promozione in A, si replica domenica al San Nicola In palio c’è la… Leggi ...