Bari | De Laurentiis | “San Nicola sold out | il nostro tifo è uno spot per il calcio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 giugno 2023) Intervenendo in esclusiva a ‘TeleSocial Night’, Luigi Deha parlato della gara casalinga di domenica contro il Cagliari, partita che potrebbe riportare ilin Serie A dopo 12 anni. “Sono molto felice. Ho rivisto le immagini dell’arrivo all’aeroporto della squadra, con centinaia disi in festa – ha affermato il presidente del club pugliese –. Il, che in questi anni ha ripreso forza ed energia, tornando nelle categorie in cui meritava di essere, ha riacceso una grande passione. Lo abbiamo visto nella semifinale con il Sudtirol, con unportentoso e corretto che è un vero e proprioper il. Venite prima, venite presto – ha aggiunto De-, anche perché dentro allo stadio sarà una ...