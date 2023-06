Bari | De Laurentiis | domenica il cinema San Nicola è sold out

(Di venerdì 9 giugno 2023) "Sono molto felice. Ho rivisto le immagini dell'arrivo all'aeroporto della squadra, con centinaia di tifosi in festa. Il, che in questi anni ha ripreso forza ed energia, tornando nelle categorie ...

Lo abbiamo visto nella semifinale con il Sudtirol, con un tifo portentoso e corretto che è un vero e proprio spot per il calcio": così si è espresso oggi il presidente del, Luigi De, ...Intervenendo in esclusiva a 'Telebari Social Night', Luigi Deha parlato della gara casalinga di domenica contro il Cagliari , partita che potrebbe riportare ilin Serie A dopo 12 anni. 'Sono molto felice. Ho rivisto le immagini dell'arrivo all'...... dove Depadre ha appena vinto lo scudetto, ad arbitrare la finale dove il figlio, presidente del Napoli, sfiderà il Cagliari. Si tratta di Marco Guida: con lui ilnon ha mai perso, ...

Bari in Serie A De Laurentiis dovrebbe vendere il club. E in fretta La Gazzetta dello Sport

BARI - «Sono molto felice. Ho rivisto le immagini dell’arrivo all’aeroporto della squadra, con centinaia di tifosi in festa. Il Bari, che in questi anni ha ripreso forza ed energia, tornando nelle cat ..."Sono molto felice. Ho rivisto le immagini dell'arrivo all'aeroporto della squadra, con centinaia di tifosi in festa. Il Bari, che in questi anni ha ripreso forza ed energia, tornando nelle categorie ...