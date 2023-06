Bari-Cagliari | chi è l’arbitro della Finale di ritorno di playoff? Fischietto esperto

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tutto in una notte.si giocheranno al San Nicola, impianto casalingo dei pugliesi, la promozione in Serie A per fare compagnia a Frosinone e Genoa la prossima stagione. Ad arbitrare la sfida sarà Marco Guidasezione di Torre Annunziata, coadiuvato da Alessandro Giallatini e Fabiano Preti. Il quarto ufficiale sarà Daniele Doveri e al Var Michael Fabbri e Federico Dionisi. 42 anni compiuti lo scorso 7 giugno, è arrivato ad arbitrare in A e B a ventotto anni, sfiorando il record di più giovane a riuscirci. In carriera vanta 182 designazioni in massima serie, mentre vanta anche quattro partite in Champions League e dieci in Europa League. Unsicuramenteper questa partita. In stagione Guida ha già diretto il, e i galletti hanno dei discreti ...