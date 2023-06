Barcellona | Xavi chiede 12 milioni per il rinnovo | il club per il momento tentenna

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 giugno 2023) Sembrano non essere molto vicini ad un accordo per ildi contrattoed il. Secondo quanto riporta “El Larguero”, il tecnico blaugrana – attualmente in scadenza nel 2024 – punta ad un ingaggio da 12di euro a stagione per sé e il suo staff, forte dei primi titoli conquistati in questa stagione in Liga e Supercoppa. Per ille parti sono lontane. SportFace.