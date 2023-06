Barbie | Amy Schumer sulla precedente versione del film | Non era abbastanza femminista

(Di venerdì 9 giugno 2023) L'attrice Amyha raccontato il motivo per cui ha abbandonato ildidi cui avrebbe dovuto essere protagonista. Amyha parlato del motivo che l'ha spinta ad abbandonare il ruolo di protagonista di, unche era stato scritto da Hilary Winston. L'attrice era coinvolta come protagonista e, insieme alla sorella Kim Caramele, aveva intenzione di realizzare una nuovadello script firmato da Hilary Winston. La spiegazione dell'attrice Durante la sua partecipazione alla trasmissione Watch What Happens Live, Amyha ammesso che non ha abbandonato il progetto a causa di un altro impegno, ma la causa dell'addio aldisono le "differenze creative". L'attrice ha ...

Nel 2016 era stata sceltaSchumer come, ma quattro mesi dopo è stata lei stessa a rinunciare alla parte. Si sono susseguiti altri nomi, tra cui anche quello di Anne Hathaway, ma tra un ...... Indiana Jones e il Quadrante del Destino , Elemental ,ed Oppenheimer , solo per citarne ... come anticipato dalla storica produttricePascal. Spider - Man: Across the Spider - Verse - ..."Dance the night", dall'album della colonna sonora del film in live action dedicato a, la ...parte della sua carriera proprio sulla nostalgia (dall'omaggio alla Motown di "Valerie" con...

Barbie, Amy Schumer sulla precedente versione del film: "Non era ... Movieplayer

L'attrice Amy Schumer ha raccontato il motivo per cui ha abbandonato il film di Barbie di cui avrebbe dovuto essere protagonista.The actress, who was originally tapped for the lead role, previously said she could not commit to the project due to “scheduling conflicts.” That was just a cover ...