Barbara Garofoli | “Lieti di annunciare Michele Adinolfi presidente dell’organismo di vigilanza Humangest”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 giugno 2023) Prosegue il percorso di inserimento di figure esterne di rilievo in posizioni chiave del Gruppo SGBMilano, 9 Giugno 2023. Il Consiglio di Amministrazione di SGBHolding – Gruppo specializzato nei servizi di ricerca e selezione del personale, gamification, reclutamento, formazione, outsourcing, logistica e payroll – ha nominato il Generaledidi, Agenzia per il Lavoro del Gruppo. Alla guida dell’ente interno all’azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l’ex Comandante in Seconda della Guardia di Finanza insignito della Croce d’Oro al Merito delle Fiamme Gialle avrà come scopo principale del suo incarico – che avrà durata di 3 anni – quello di ...