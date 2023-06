Bambina morta in auto a Roma | al padre contestato omicidio colposo

(Di venerdì 9 giugno 2023) La Procura dicontesta l'aldella bimba di 14 mesi trovatanella suamercoledì a. L'accusa è legata al fatto che il seggiolino presente nell'non era munito del dispositivo antiabbandono che è diventato obbligatorio in Italia da alcuni anni per i bambini al di sotto dei quattro anni di età. Il procuratore aggiunto Paolo Ielo, che coordina le indagini dei carabinieri, ha disposto l'psia sul corpo della piccola ma secondo una primissima ipotesi il decesso potrebbe essere legato ad collasso legato alle alte temperature all'interno dell'abitacolo. In base a quanto si apprende inoltre l'era munita di vetri oscurati e per questo, forse, nessuno ha notato per ore la ...

Bambino di 6 anni cade da una giostrina e sbatte la testa: ricoverato in codice rossoa Roma, cos'è la 'Sindrome del bimbo dimenticato': in Italia 11 decessi in 25 anni. Perché succede ...Intervento salvavita al Bambino Gesù: nuova valvola polmonare senza bisturiin auto, il papà di Stella: 'Pensavo di averla lasciata al nido, non so cosa sia successo' Le condizioni del ...Disposta l'autopsia sul corpo dellaE' indagato per omicidio colposo il padre della bimba di 14 mesimercoledì scorso dopo essere stata dimenticata dal padre nel sedile posteriore dell'...

Bimba morta in auto a Roma, il padre: «Non può essere vero, ho portato Stella all'asilo» ilmessaggero.it

È indagato per omicidio colposo il padre della bimba di 14 mesi morta mercoledì scorso dopo essere stata dimenticata dal padre nel sedile posteriore dell'auto alla Cecchignola. L'accusa per l'uomo, un ...È indagato per omicidio colposo il padre della bambina di 14 mesi morta a Roma mercoledì dopo esser stata lasciata per una dimenticanza dell'uomo nell'auto ...