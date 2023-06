Balneari | Testa Fd’I | “Riunione Tavolo fatto positivo | presto soluzione equilibrata”

(Di venerdì 9 giugno 2023) ROMA – “La primadelinterministeriale con le associazioni di categoria, chiamato ad avviare la mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano, in merito alla questione delle concessioni, e’ un: il governo dimostra di voler risolvere senza forzature e mettendo al centro le esigenze delle imprese. Siamo certi che in tempi brevi si arrivera’ ad unache dia nuovo impulso al settore”. E’ quanto dichiara Guerino, deputato di Fratelli d’Italia. L'articolo L'Opinionista.

... lacuale e fluviale italiano, in merito alla questione delle concessioni, è un fatto ... Lo dichiara Guerino, deputato di Fratelli d'Italia.... quelli degli stabilimenti, quasi duemila stimati tra le due località. Un disagio ... che inizialmente avevano a disposizione solo tre posti auto a. Ora il Comune ha deciso di accogliere ...... come il ping - pong e il calcio e si gioca con i piedi o con lautilizzando un pallone da ...84 Graziano (www.bagno84.it/teqball - a - rimini - romagna/) e in tanti altri stabilimenti. ...

Balneari: Testa (Fdi), 'bene riunione tavolo, presto soluzione ... Il Dubbio

L'Aquila. "La prima riunione del Tavolo interministeriale con le associazioni di categoria, chiamato ad avviare la mappatura del demanio marittimo, ...Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “La prima riunione del tavolo interministeriale con le associazioni di categorie, chiamato ad avviare la mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano, in mer ...