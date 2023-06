Balneari | al via tavolo Governo-Regioni-associazioni di categoria

(Di venerdì 9 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta nella sede del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri la prima riunione deltecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il, istituito ai sensi del decreto-legge 198 del 2022, è composto da rappresentanti dei Ministeri competenti, dellee delledimaggiormente rappresentative del settore. Nella riunione odierna sono state concordate, con la piena condivisione delle, le fasi nelle quali si articoleranno i lavori, che partiranno dall’acquisizione dei dati relativi ai rapporti concessori in essere e alla quantità e qualità delle risorse demaniali marittime, lacuali e fluviali disponibili.Successivamente, si ...

