Bakhmut | Kiev annuncia di aver riconquistato oltre un chilometro di città

(Di venerdì 9 giugno 2023) La battaglia delle battaglie non è finita: "Le nostre unità in alcune aree" di"sono avanzate fino a 1.200 metri solo nella giornata di ieri. Stiamo facendo tutto questo come parte di un'...

La battaglia delle battaglie non è finita: "Le nostre unità in alcune aree" di"sono avanzate fino a 1.200 metri solo nella giornata di ieri. Stiamo facendo tutto questo come parte di un'operazione difensiva che va avanti da molti mesi". Lo ha detto durante una diretta ......Stato Maggiore dell'esercito dinel suo rapporto quotidiano sul conflitto, come riporta Ukrinform . 'Il nemico continua a concentrare i suoi sforzi principali nelle direzioni di Lyman,, ...... lo ha reso noto lo Stato Maggiore dell'esercito dinel suo rapporto quotidiano sul conflitto. "Il nemico continua a concentrare i suoi sforzi principali nelle direzioni di Lyman,, ...

Kiev contrattacca a Bakhmut e nel Sud, Zelensky: "In corso battaglie brutali" - L'istituto di sismologia norvegese ha rilevato "un esplosione" subito prima del crollo della diga - L'istituto di sismologia norvegese ha rilevato "un esplosione" subito prima del crollo d RaiNews

Uno scempio: forse Kiev ha problemi di munizioni ... bilanciando le perdite intorno a Bakhmut Gli ucraini hanno già rivisto i piani: hanno rallentato a Zaporizhia e intensificato gli attacchi a ...Mondo Droni sul Cremlino, cosa sappiamo del presunto attentato a Putin I piani alti di Mosca non sembrano avere dubbi - Kiev ha cercato di colpire il presidente… Leggi ...