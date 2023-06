"Aveva ragione...". La frase sibillina della mamma di Fedez sui social

'Io la stimo tantissimo, ma chi l'raccomandata per entrare Perché sappiamo che in Rai, specie in quegli anni, funzionava così', ha chiesto il conduttore. 'Ha, funzionava così, però le ...Tags: elisabettaferracini elisabettaferracinimarito maravenier maraveniergenero pierfrancescoforleo sifb Articolo precedente Anche la madre di Fedez contro Luis Sal: ''la''... perché lui voleva la squadra il più possibile al completo e probabilmente anon vedeva che ... Iervolino ha vissuto in maniera sensibile l'addio a Nicola, chegarantito di poter invertire ...

Luis Sal, la replica della mamma di Fedez è clamorosa: "Aveva ragione mia madre" Today.it

"Aveva ragione la mia mamma", ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram la madre del rapper, nel tentativo di difendere il figlio nella vicenda, che lo vede protagonista da ore. La predizione ...La madre di Fedez è intervenuta con un commento sull'ormai faida pubblica tra il rapper e il suo ex amico Luis ...