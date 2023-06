Autopsia sul corpo di Giulia | colpita con 37 coltellate | due letali al collo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTramontano è statacon almeno 37, di cui duenella regione del, una ha reciso la carotide. Non ci sono segni di difesa. Sono questi i primi esiti dell’svolta sul cadavere della 29enne incinta di 7 mesi uccisa da Alessandro Impagnatiello. Lesono state inferte quasi tutte nella parte alta del, una anche al volto e una ha perforato un polmone. Non risultano segni dial ventre. Dai primi esiti dell’, eseguita e conclusa oggi dai medici legali nelle indagini dei carabinieri, coordinate dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, e seguite direttamente anche dal procuratore di Milano Marcello ...

Giulia Tramontano è stata colpita a morte con 37 coltellate, di cui due letali al collo. Lo ha rivelato l'autopsia eseguita sul corpo della donna uccisa, al settimo mese di gravidanza, a Senago dal fi ...