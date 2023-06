Automobilismo | Bonomi Aci Brescia | ' La 1000 miglia rappresenta l' Italia'

"È un grandissimo onore - rimarca- significa unire l'Italia e rappresentare quello che veramente è il nostro Paese, con la sua gente che vuole lavorare,che ha una grande passione per i motori ...'È un grandissimo onore - rimarca- significa unire l'Italia e rappresentare quello che veramente è il nostro Paese , con la sua gente che vuole lavorare,che ha una grande passione per i ..."È un grandissimo onore - rimarca- significa unire l'Italia e rappresentare quello che veramente è il nostro Paese, con la sua gente che vuole lavorare,che ha una grande passione per i motori ...

Automobilismo, Bonomi (Aci Brescia): "La 1000 miglia rappresenta l ... Adnkronos

(Adnkronos) – “La partenza, la presentazione, è sempre una grandissima emozione che tutti gli anni si ripete. È una manifestazione che ho nel cuore e che rappresenta Brescia, rappresenta l’Italia”. Al ...