Audero | 'La Sampdoria è una cosa seria Futuro? Devo parlare con la proprietà'

... magazzinieri...", ha detto. "Era evidente che non si poteva lavorare sereni. So che mancano ancora dei passaggi all'ufficialità, mi auguro ci sia un futuro consono al nome della. ...Il portiere - capitano continua a lavorare a Bogliasco dopo l'operazione alla spalla destra: "Punto a essere pronto per il ritiro. La cessione della società è ...Nella prima puntata si è parlato di Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), nella seconda di Emil), nella terza di Boulaye Dia (Salernitana), nella quarta di Tommaso Baldanzi (Empoli), ...

Audero: «Sampdoria, che liberazione! Futuro Aspetto il club» Samp News 24

Il futuro di Maximiano alla Lazio è da decifrare. Il portiere portoghese non è mai riuscito a mettere in discussione il ruolo di Provedel in questa stagione e questa ...Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX, in cui ha parlato del futuro suo e del club ...