...della British Cardiovascular Society è stato recentemente affermato che la forma piùdegli ... " Qualcuno viene ricoverato in ospedale a causa di uncardiaco potenzialmente letale ogni ...Come testimonia un video che circola in rete l'è avvenuto a poche decine di metri dalla spiaggia Chi è la vittima I media russi, da parte loro, hanno invece riferito che la vittima è ...L'dello squalo . La conferma del consolato generale russo . La cattura dello squalo, le indagini e i precedenti . L'dello squalo. Il video della tragedia è diventato ...

Attacco mortale in Egitto, squalo uccide 23enne a poche decine di metri dalla spiaggia di Hurghada, sul Mar Rosso Tiscali Notizie

Un ragazzo russo di 23 anni è morto in Egitto dopo essere stato attaccato da uno squalo nei pressi della spiaggia di Hurghada. Una scena terrificante a cui hanno assistito diversi testimoni: purtroppo ..."L'attacco di uno squalo a un uomo (...) ha provocato la sua morte", ha scritto su Facebook il ministero dell’Ambiente egiziano, senza fornire ulteriori dettagli Il video che circola in rete è agghiac ...