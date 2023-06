Attacco islamista in un hotel a Mogadiscio | sparatoria vicino la spiaggia turistica

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 giugno 2023) È in corso undi matrice– a opera di Al-Shabaab – contro undella capitale somala, secondo fonti governative. Bbc riferisce di un’esplosionealla zona del lido della Capitale. I corrispondenti locali della testata riferiscono di sparatorie nel luogo in cui è avvenuta l’esplosione. Teatro degli scontri sarebbe il ristorante Ocean View, ora chiamato Pearl. Media governativi riferiscono di forze di sicurezza sull’area con soccorso delle persone sul posto. Finora non è chiaro il numero esatto di morti o feriti. «Eroal ristorante Pearl Beach (sulladel Lido) quando si è verificata una forte esplosione davanti all’edificio, sono riuscito a scappare ma poi ci sono stati forti colpi di arma da fuoco e le forze di ...