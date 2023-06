Ato rifiuti | a Chianche un impianto per la frazione organica | il tribunale dice si

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ legittima la decisione assunta dal Consiglio d’ambito dell’Atodi Avellino in merito all’individuazione del comune diper la realizzazione di unper il trattamento dellae al suo inserimento nel Piano d’ambito per il Servizio di Gestione Integrata deiUrbani. La conferma arriva dalamministrativo della Campania che ha respinto, nel merito, il ricorso presentato dalle amministrazioni di Altavilla e Petruro. Il collegio giudicante, presieduto dalla GiuMaria Abruzzese, consigliere Maria Grazia d’Alterio e primo referendario Fabio Maffei, non ha accolto la richiesta per l’annullamento della delibera del Consiglio d’Ambito n. 7 del 2020, di individuazione del ...