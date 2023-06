Atletico Mineiro vs Bragantino – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’accoglie ilal Mineirao per un incontro di Serie A brasiliana sabato 10 giugno. I vincitori della doppietta del 2021 sono scesi al di sotto di questo livello la scorsa stagione, ma sembrano pronti a lanciarsi in un’altra sfida per il titolo quest’anno, in vista dell’inaugurazione del nuovo stadio tra poche settimane. Il calciod di inizio divsè previsto alle 23:30 ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo un inizio traballante, il regno di Eduardo Coudet come manager è iniziato piuttosto bene, con 13 punti su 15 possibili che hanno aiutato a recuperare ...