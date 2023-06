Atletica | Jakob Ingebrigtsen strabilia sulle 2 miglia | “record del mondo” strabiliante a Parigi

(Di venerdì 9 giugno 2023)ha firmato il nuovo “del” delle 2, distanzia spuria che equivale a 3.218,69 metri. Il fuoriclasse norvegese ha timbrato un eccezionale 7:54.10, demolendo il precedente 7:58.61 che il keniano Daniel Komen siglò il 18 luglio 1997 a Hechtel. Il Campione Olimpico dei 1500 metri e Campione deldei 5000 metri si è scatenato sulla “distanza di mezzo” a, sede della quarta tappa della Diamond League. Precisiamo che tecnicamente si può parlare di miglior prestazione mondiale, visto che World Athletics non ha ancora conferito lo status diper questa specialità. Il norvegese ha fatto gara solitaria distanziando ampiamente il keniano Ishmael Rokitto Kipkurui (8:09.23) e l’etiope Kuma Girma (8:10.34). Foto: ...

