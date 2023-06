Atletica | domani a Palermo via alla Finale Oro dei campionati di società assoluti

(Di venerdì 9 giugno 2023) Con la cerimonia di apertura, prevista alle ore 14.30, si alzeràil sipario sullaOro deidi. Stadio delle Palme-Vito Schifani tirato a lucido per laOro che, al termine di due giorni di gare, assegnerà gli scudetti per club. Sono 24 le squadre presenti a, con oltre 400 atleti in gara. La manifestazione è organizzata da Cuse ASD Media. Si comincia alle 15.30 con il martello donne, poi alle 16.00 i 110 ostacoli uomini con Lorenzo Simonelli (Avis Barletta) e Paolo Dal Molin (Athletic Club 96 Alperia) sicuri protagonisti. Alle 16.30 i 100 metri uomini, gara molto equilibrata con Matteo Melluzzo (Milone Siracusa)ricerca del guizzo, finora mancato. In pedana spazio ...

La campionessa paralimpica e primatista del mondo dileggera […] Cultura e ...prenderà il via 'A filo d'acqua' l'attività ludica di snorkeling, che porterà i bambini alla ...Marcel Jacobs è pronto per scendere in pista. Dopo qualche rinvio, l'olimpionicosarà in pista a Parigi nella tappa della Diamond League per la sua prima stagionale sui 100. "Pronto per gareggiare e mettermi in gioco, è importante stare bene fisicamente e mentalmente e ...L'Azzurro, dopo aver disertato la tappa di Rabat, in Marocco, e il Golden Gala "Pietro Mennea" di Firenze, sente di essersi lasciato il peggio alle spalle esera, allo stadio Charlety, sarà ...

Sport: I prossimi due weekend vedranno arrivare ad Agropoli atleti provenienti da tutta Italia per contendersi il titolo italiano per societ&a ...FRASCATI - Un altro week-end di grandi soddisfazioni per l’Atletica Frascati che applaude una volta di più i suoi talenti impegnati tra Roma, Tivoli e Parma. In terra capitolina, al “Paolo Rosi ...