Atletica | 4×100 squalificata a Parigi! L’Italia corre un bel tempo | poi la doccia fredda | cos’è successo in Diamond League

(Di venerdì 9 giugno 2023) Laitaliana è stataa Parigi, sede della quarta tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Gli azzurri avevano tagliato il traguardo in seconda posizione con ildi 38.33 alle spalle della Francia di Zeze, Erius, Zeze, Vicaut (38.22), ma sono poi stati esclusi dall’ordine di arrivo. Per la cronaca il secondo posto è passato alla Gran Bretagna di Ramdhan, Bromby, Kilty, Ferguson (38.90) davanti alla Germania di Ganter, Wagner, Hartmann, Schulte (39.00). Lorenzo Patta, Marco Ricci, Fausto Desalu e Filippo Tortu avevano migliorato di cinque centesimi ilsiglato un mesetto fa a Firenze (38.38), ma poi è arrivata laa causa di un secondo cambio ...

La staffetta azzurra dellavuole andare a Budapest ma deve passare da Parigi per conquistarsi un posto ai mondiali. In questo venerdì sera, alle ore 20.37, spazio al quartetto che allo stadio Charlety si giocherà una ......ad alta velocità della staffetta. Domenica 11 si comincia di buon mattino: già alle 9.00 sono previsti i 5000 donne, che prevedono battaglia tra la burundiana Micheline Niyomahoro (...A Parigi si sta disputando la Diamond League di. Nella capitale francese questa sera andrà in scena la staffetta1000 maschile. I quattro azzurri che andranno a caccia del pass per i Mondiali di Budapest sono Lorenzo Patta in prima ...