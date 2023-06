Atalanta | impossibile dire di no a certe cifre per Hojlund | minaccia inglese

Anche lui è stato compito da un brutto infortunio, in casa dell'ma è riuscito a tornare in ... In questa stagione èdimenticare quanto fatto nei due derby (pallone dell'uno a zero ...Uno scudettoda pronosticare perché figlio di tanti eventi anche favorevoli. Non era la ... Non ci si faccia sorprendere dalla spesa di Juve,o Napoli, quelle spese sono tutte ...Un mese fa il traguardo sembrava difficile, quasida raggiungere, soprattutto per via ... Il preparatore dei portieri è Fabrizio Ferron, a guardia dei pali dell'a cavallo degli anni ...

Atalanta, impossibile dire di no a certe cifre per Hojlund: minaccia ... Calciomercato.com

La stagione è stata in linea con le aspettative. L'Atalanta non è andata in Champions League, ma si è piazzata quinta e si è assicurata il ritorno in Europa. Per ...Calciomercato Torino / Juric ha chiesto il riscatto del trequartista russo, nei prossimi giorni nuovi dialoghi tra le due società ...