(Di venerdì 9 giugno 2023) CALCIO. Stagione 2023-24, venerdì 16dalle 10 parte la prima fase della prelazione: prezzi invariati in Curva Nord, Tribuna Rinascimento, forti sconti in Tribuna Centrale e in quella d’Onore. Prelazione Sud e Distinti dal 24 al 29: a rischio 1.000 posti.

L'Inter è abituata a giocare sotto pressione dalle sfide contro, Torino ma anche ... Leggi i commenti Calcio Coppe: tutte le notizie 92023...affondo per il brasiliano che sarebbe possibile solo in caso di uscita del tedesco ex. Il ... Su un possibile rinnovo oltre il2024 finora non si registrano novità, anche se non è da ...... eliminato dal Parma), Bastoni (nel 2016 all', segnò proprio all'Inter allo scadere e ...20 che proprio ieri hanno conquistato la Finale Mondiale in Argentina che si giocherà domenica 11. ...

Atalanta, il 16 giugno via alla campagna abbonamenti L'Eco di Bergamo

L'allenatore portoghese ha chiesto un ristretto margine di tempo per riflettere. Il club granata riscatterà Dia e Pirola, rinnoverà il contratto di Ochoa ...Inizia venerdì 16 giugno alle 10 del mattino la caccia alla tessera per le partite casalinghe dei nerazzurri. Il dettaglio Gli esodati della Curva Sud avranno 5 giorni di tempo, dal 24 al 29 giugno pr ...