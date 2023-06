(Di venerdì 9 giugno 2023) commenta Adun uomo, di circa 50 anni, ha ucciso lae poi hato di. E' quindi stato portato in ospedale nel capoluogo piemontese dal personale del 118. L'ennesimo ...

commenta Adun uomo, di circa 50 anni, ha ucciso la compagna e poi ha tentato di suicidarsi. E' quindi stato portato in ospedale nel capoluogo piemontese dal personale del 118. L'ennesimo femminicidio è ...A seguito di una approfondita verifica fiscale attuata a carico di unravennate accusato di mancate dichiarazioni al fisco per circa 650.000 euro , la Guardia di ... Alessandria,e Cuneo), a ...A seguito di una approfondita verifica fiscale attuata a carico di unravennate accusato di mancate dichiarazioni al fisco per circa 650.000 euro , la Guardia di ... Alessandria,e Cuneo), a ...

Asti, un 50enne uccide la compagna e tenta di suicidarsi TGCOM

Ha ucciso la compagna e poi ha tentato di uccidersi. L'uomo, circa 50 anni, è stato portato in ospedale ad Asti dal personale del 118. Sul posto carabinieri e vigili del ...A seguito di una approfondita verifica fiscale attuata a carico di un 50enne ravennate accusato di mancate dichiarazioni al fisco per circa 650.000 euro, la Guardia di Finanza della Compagnia di Faenz ...