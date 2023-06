Asti | uccide la compagna e tenta il suicidio

(Di venerdì 9 giugno 2023)laa coltellate e poidi togliersi la vita. L’ennesimo femminicidio si è consumato nel pomeriggio di oggi, 9 giugno 2023, a Incisa Scapaccino, nell’giano. Quando i carabinieri del comando provinciale disono entrati nell’appartamento in via XX Settembre hanno trovato la vittima, una donna 50enne, senza vita. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, 50 anni anche lui, dopo essersi reso conto di quello che aveva fatto avrebbeto di togliersi la vita. Il 50enne, secondo quanto riporta l’Ansa, soffriva di depressione: è stato trasportato in ospedale aded è piantonato dai carabinieri. Intanto nell’appartamento in via XX Settembre sono in corso i rilievi del nucleo operativo dei carabinieri di. Sul posto anche il ...

Dopo il tentativo di suicidio fallito, il cinquantenne è stato trasferito d'urgenza in ospedale ad, dov'è ricoverato e piantonato dai carabinieri. Le indagini delle forze dell'ordine. L'uomo ...... un uomo di circa 50 anni, che dopo l'assassinio, avrebbe tentato il suicidio, per poi essere trasportato in ospedale addal personale del 118.

Asti, un 50enne uccide la compagna e tenta di suicidarsi TGCOM

E' accaduto in un'abitazione di via XX settembre. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del servizio 118.Asti, uomo uccide la compagna a coltellate poi tenta il suicidio Un uomo avrebbe ucciso la compagna in un appartamento di via XX Settembre per poi tentare di togliersi la… Leggi ...