Asti | cinquantenne uccide la compagna a coltellate e poi tenta di suicidarsi

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ha ucciso lae subito dopo hato di togliersi la vita: il responsabile dell’ennesimo femminicidio, avvenuto ad Incisa Scapaccino, nell’giano, è un uomo di circa 50 anni, Paolo Riccone, originario di Nizza Monferrato. Sul luogo del delitto, un’abitazione di via XX settembre, sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, gli uomini della scientifica e gli operatori del 118 che hanno trasportato l’uomo in un ospedale del capoluogo. Non sono ancora note le generalità della vittima, una donna di circa cinquant’anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

