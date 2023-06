Ascolti tv ieri | I Fatti Vostri record | bene Del Debbio Cresce TecheTecheTe'

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 9 giugno 2023) Glitv di, giovedì 8 giugno 2023, vedono in prima serata un testa a testa tra Rai1 e Canale 5. Il film Gli Anni più Belli ha registrato un netto di 1.982.000 telespettatori, share 12.4%; Zelig in replica è stato visto da 1.981.000 telespettatori, share 14.4%.Paolo Delcon Dritto e Rovescio su Rete 4 seguito da 1.120.000 telespettatori, 8.4% di share. Di seguito glitv didegli altri canali: Italia 1 Chicago Fire 1.185.000, 6.7% Rai2 miniserie Spirale di Bugie 744.000, 4.1% Rai3 Indovina chi Viene a Cena 628.000, 3.8% La7 PiazzaPulita 805.000, 4.5% TV8 film Made in Italy – Una casa per Ritrovarsi 385.000, 2.2% Nove film November Man 427.000, 2.6%. IN AGGIORNAMENTO