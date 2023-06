Ascolti tv | i dati di giovedì 8 giugno

(Di venerdì 9 giugno 2023) Bene Zelig Nella serata di ieri,2023, su Rai1 il film Gli Anni Più Belli ha ottenuto 1.982.000 spettatori pari al 12.4%. Su Canale 5 la replica di Zelig conquista 1.981.000 spettatori pari al 14.4% di share (Zelig By Night: 841.000 – 14%). Su Rai2 la miniserie Spirale di Bugie ha registrato 744.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Chicago Fire si ferma a 1.185.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 – dalle 21.59 alle 23.18 – Indovina chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 628.000 spettatori pari ad uno share del 3.8% (presentazione di 10 minuti: 739.000 – 3.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.120.000 spettatori con l’8.4% di share. Su La7 Speciale Piazza Pulita: Fango ha registrato 805.000 spettatori con uno share del 4.5%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

