Ascolti tv giovedì 8 giugno | Gli anni più belli | Zelig | Piazzapulita

(Di venerdì 9 giugno 2023)tv2023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2023? Su Rai 1 il film Glipiù. Su Rai 2 Spirali di bugie. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5. Su Italia 1 Chicago PD. Su La7. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv2023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime ...

... ora la giunta Masci cambi il cronoprogramma dei lavori e, per una volta,'. A dichiararlo è ...che nella sua veste di presidente della commissione Controllo e Garanzia nella mattinata di...Arrivano infatti da New York i Too Many Zooz , che suoneranno13 luglio, chiudendo la ... Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al secondo posto a pari merito Porta , composta e ...... speciale su Pavarotti girato tra l'Italia e gli Stati Uniti, già campione disu Rai 1, con ...29 giugno il festival ospita ben tre novità cinematografiche: in prima europea il ...