ASCOLTI TV 8 GIUGNO 2023 | BASTA IL 14 | 4% A ZELIG PER BATTERE GLI ANNI PIÙ BELLI 12 | 4% | OTTIMO DEL DEBBIO 8 | 4% | SALE CHICAGO FIRE 6 | 7% | ITALIA-COREA DEL SUD

(Di venerdì 9 giugno 2023)TV 82022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStoriene – x + xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xSei Sorelle – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + TecheTecheTè – x + xGlipiù– xPorta a Porta + Viva Rai2! – x + x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum: Il Meglio di – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xLa Promessa – xL’Isola dei Famosi – xUn Altro Domani – xRosamunde Pilcher: I Battiti del Cuore – xAvanti un Altro! Story – xAvanti un Altro! Story – xTg5 – xStriscia la Notizia – x– xTg5 – ...

Ciò non significa che non ci crederai, solo che non accetterai le informazioni cheo leggi con tutto il cuore.Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 il film drammatico 'Gli anni più belli' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 'Spirale di bugie (Miniserie)' piace a .000 spettatori con il % di share. Per Rai 3 ...Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri , giovedì 82023 . Su Rai 1 'Gli anni più belli', il film che racconta la storia dell'amicizia quarantennale tra Giulio, Paolo, Riccardo e Gemma, nata durante l'adolescenza e proseguita in età adulta ha ...

Ascolti tv di mercoledì 7 giugno 2023: Sognando Parigi (10.5%), New Amsterdam (7.9%), Chi l’ha visto (12.3%), Fiorentina-West Ham United (17.5%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Gli ascolti tv di giovedì 8 giugno 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tra il film su Rai 1 “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino e ...Ascolti tv 8 giugno 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ...