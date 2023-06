...1 - PLAY OFF Fiorentina U19 - Roma U19 Ritardo ITALIA PRIMAVERA 2 - PLAY OFF PROMOZIONEU19 -...00 OLANDA EREDIVISIE - PLAY OFF RETROCESSIONE Almere - Venlo 16:30 FC Emmen -20:00 PARAGUAY ......00 ITALIA PRIMAVERA 2 - PLAY OFF PROMOZIONEU19 - Monza U19 15:00 ITALIA SERIE A Torino - ...00 OLANDA EREDIVISIE - PLAY OFF RETROCESSIONE Almere - Venlo 16:30 FC Emmen -20:00 PARAGUAY ...Adsembrava certa la conferma di Roberto, ma a oggi non più così sicura (incontro in questi giorni per definire la questione). A Cremona va definita la posizione di Davide Ballardini ...

Ascoli, Breda verso l'addio: l'analisi della stagione Calciomercato.com

"Ascoli, continua la ricerca del tecnico: Viali in pole, ma si pensa anche a Chivu", titola il Resto del Carlino. Chiusa l’avventura.L’Ascoli prova a stringere il cerchio e risolvere il rebus allenatore. Chiusa definitivamente l’avventura di Breda sulla panchina bianconera, i vertici del club di corso Vittorio si sarebbero focalizz ...