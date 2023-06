Il tour del progetto europeo "Green Works!"anche in Italia . Da domenica, 28 persone, tra cui 8 ...si è aperto proprio con'...è stato finanziato all'interno del programma europeo "Plus ...Potenza dell'. RITMO SLOW - 'Non chiedetemi perché, ma il ... pensionato di Partinico, e Paola Tararan, trevigiana che gira'... A Xirbi sialle 15 con il sole ancora alto. Da una parte ...Potenza dell'. RITMO SLOW - 'Non chiedetemi perché, ma il ... pensionato di Partinico, e Paola Tararan, trevigiana che gira'... A Xirbi sialle 15 con il sole ancora alto. Da una parte ...

Arriva l'Erasmus nazionale. E Bergamo è capofila L'Eco di Bergamo