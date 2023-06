Arrestato rapinatore ad Avellino

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 9 giugno 2023)dalla Polizia Stradale unad, avrebbe rubato il cellulare ad una donna e poco prima ne aveva tentata un’altra . Nella tarda mattinata odierna una pattuglia della Polizia Stradale di, ha proceduto all’arresto di un di una persona per rapina aggravata, tentato furto e porto abusivo d’arma da taglio. In particolare, i poliziotti in via Colombo ad, hanno notato due persone rincorrersi affannosamente. GLi agenti le hanno così inseguite e le hanno bloccate grazie al supporto di un’altra Volante per acclarare cosa fosse accaduto. Nella circostanza G.A.R., un 36enne di origini romene, ma da tempo residente in questa Provincia, oltre a provare, inutilmente, di disfarsi di uno smartphone (prontamente recuperato), ha dato immediatamente in ...