“Armos” | il neonato archeoclub di Rombiolo presenta la sua carta d’identità

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 9 giugno 2023) Domenica 11 a Pernocari (, Vibo Valentia), all’auditorium, dalle ore 18. Diversi gli esponenti del mondo culturale e archeologico rgionale che parteciperanno per l’evento È la seconda associazione nel territorio del Vibonese costituita con finalità archeologiche e che è stata riconosciuta dall’nazionale. Un evento senz’altro significativo per una comunità come quella diche ha il suo cuore pulsante nella frazione di Pernocari. L’incontro si trerrà domenica 11 a Pernocari (auditorium piazza don Mazza, ore 18.00) ci sarà lazione di “” che fa parte del l’d’Italia. Per l’occasione saranno presenti diversi esponenti del mondo culturale, come Maria Teresa Iannelli (archeologa, storica direttrice del museo Archeologico di Vibo Valentia), ...