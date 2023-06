Arisa | il dito medio in risposta a Paola Iezzi sul Pride | «Non mi salutare più | impara a vivere» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Romaha commentato il casoche in un’intervista con Peter Gomez ha detto la sua su Giorgia Meloni, verso la comunità LGBTQ+, era come una «mamma severa e spaventata».ha criticato l’uscita della collega definendola inutile e aggiungendo che «gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare».non l’ha presa benissimo. In alcune stories commenta: «Ti ho sempre seguita, stimata. Mi dispiace tanto sentire queste parole, vederti parlare così di me senza cercare di mettere una buona parola tra me e la comunità Lgbtq+ nonostante la tua consapevolezza del periodo non troppo piacevole che sto attraversando per questo argomento. Io lo avrei fatto, avrei cercato il buono, di mettere pace». E ancora: «Ti ...