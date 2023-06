Arisa fa il dito medio a Paola Iezzi | “La verità verrà a galla | non mi salutare se mi incontri!” – VIDEO

Ecco il discorso integrale:, la risposta a Paola Iezzi Una dichiarazione che non è affatto piaciuta adche via Instagram le ha risposto. E ancora: "Se mi incontri per strada non mi ...Per Paola, senza usare mezzi termini, l'ultima valutazione disull'inquilina di palazzo Chigi è stata infatti "un'uscita del c...". La rispostamedio a favor di social e contrattacco: "...proprio non ha accettato le dichiarazioni della collega e le ha risposto convogliando forse ... Hai quasi 50 anni, ancora non hai imparato a vivere", il tutto accompagnato da unmedio che ha ...

Arisa, il dito medio in risposta a Paola Iezzi sul Pride: «Non mi ... Open

Arisa fa il dito medio a Paola Iezzi: “La verità verrà a galla, non mi salutare se mi incontri... cresci che hai 50 anni", lo sfogo fiume.Arisa non gradisce le parole di Paola e Chiara, madrine del Pride di Roma 2023, e risponde con un video alle due cantanti, protagoniste della conferenza di… Leggi ...