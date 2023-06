Arisa dito medio a Paola Iezzi | “Hai 50 anni cresci | se mi incontri per strada non salutarmi”

Leggi su biccy

(Di venerdì 9 giugno 2023) Le dichiarazioni diin merito a Giorgia Meloni e alla comunità LGBT+ hanno fatto molto parlare e oggi sono state commentate anche dadurante la conferenza stampa del Roma Pride. “Rosalba? Gli artisti a volte hanno paura di non lavorare. Io non mi sento di giudicare quello che lei ha detto, anche se chiaramente non sono d’accordo, anche se ovviamente esistono questioni più importanti dell’uscita infelice di. Penso che lei abbia subìto nella sua vita la discriminazione e questo lascia dei traumi”. Ecco il discorso integrale: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HitChartTop20 (@hit chart top20), la risposta aUna dichiarazione che non è affatto piaciuta ad ...