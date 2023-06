Arezzo | incidente stradale | muore un 58enne finito col furgone fuori strada

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un uomo di 58 anni è morto per le ferite riportate in unche si è verificato la scorsa notte, intorno alle 2, a Palazzo del Pero, frazione del comune di

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno trasportato il 58enne al pronto soccorso dell'ospedale San Donato didove poi è deceduto. La dinamica dell'dovrà essere ...Le condizioni del 58enne sono apparse subito gravissime: è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Donato di, dove però è deceduto.stradale anche a Camucia frazione del ......perdere la vita è stato un altro centauro sulle strade di. In particolare, sulla Provinciale 43 della Libbia che porta a Patrignone, un motociclista di 31 anni ha perso la vita in un...

Schianto tra un furgone e una moto: muore a 31 anni ArezzoNotizie

AREZZO – Incidente mortale ad Arezzo la notte scorsa, 9 giugno 2023. Un uomo di 58 anni, Mirco Poggini, è morto per le ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato intorno alle 2 di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...