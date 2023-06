Appunto per il Pnrr | il troppo storpia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 giugno 2023) S’intensifica in questi giorni il dibattito sul miglior funzionamento possibile del Piano nazionale di ripresa e resilienza (). Non potrebbe essere altrimenti. Nei prossimi mesi, negli anni a seguire, sarà difficile parlare di qualcosa di diverso considerato l’impatto che il programma d’investimenti e riforme ha sul futuro del Paese e sulla sorte delle nuove generazioni in funzione delle quali è stato concepito dall’Unione europea. Una grande opportunità, una sfida da far tremare le vene e i polsi, a cui non siamo propriamente preparati anche se governo e parti sociali stanno facendo il proprio meglio per non sfigurare. Mai come in questo caso la buona o la cattiva riuscita del piano non potrà essere addebitata a una parte sola della politica perché ci hanno messo mano gli ultimi tra governi – Conte, Draghi, Meloni – ciascuno con il suo carico di responsabilità nel ...