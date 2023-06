Appalti | al Forum Next di Deloitte Legal l' impatto della digitalizzazione sui contratti pubblici

Questo lo scopo delLegal Next che quest'anno parte con la presenza di Richard Susskind , uno ... 'La sostenibilità nella creazione del valore aziendale','pubblici, azione amministrativa ......alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'innovazione in un intervento al... Il secondo spunto, molto legato alla professione legale, riguarda la digitalizzazione degli...- Milano: nell'ambito delLegal Next 2023, organizzato da Deloitte Legal, talk "pubblici, azione amministrativa e nuove tecnologie". Ore 9,30. Via Tortona, 25. - Roma: evento Cassa ...

FORUM PA PLAY: "Appalti pubblici: il nuovo Codice, tra grandi ... ForumPA

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – Appalti pubblici, azione amministrativa e nuove tecnologie. Al Forum Next di Deloitte Legal l’impatto della digitalizzazione sui contratti della pubblica amministrazione.L’evento, dal titolo 'Come le tecnologie trasformeranno la professione dell’avvocato', si terrà a Milano presso la GreenHouse di Deloitte ...