Le indagini A seguito dei numerosi episodi che avevano generato tra la popolazione allarme, ... il 25 aprile, si sarebbe impossessato di una Panda, e due giorni dopo, di un ciclomotore...... l' età della pensione (67 anni per la pensione di vecchiaia, 62/64 anni per Quota 102/103 o, 58 - 60 anni per Opzione Donna, e così via); i coefficienti di trasformazione applicati al ...Gli operai del settore edile possono andare in pensione conprima degli altri. Lo prevede la legge di bilancio del 2022 che ha introdotto nuove categorie di lavori gravosi e tutelato maggiormente i lavoratori del settore edile, sia dipendenti che ...

Ape sociale 2023: a chi spetta e come e quando fare domanda - GUIDA INPS Gazzetta del Sud

Andare in pensione nel 2024, cosa cambiare con la riforma annunciata dal governo Ecco cosa può succedere a legge Fornero, Opzione donna, Quota 41 e Quota 103.Ape sociale 2023: a chi spetta e come e quando fare domanda - ISTRUZIONI INPS. E' stata proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la maturazione dei requisiti ed ampliamento della platea dei ...