Antonia Liskova | chi è la figlia | età | oggi | chi è il papà Luca Ferrarese

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 giugno 2023) È tutto pronto per una nuova puntata diè un altro giorno in compagnia della bravissima conduttrice Serena Bortone.accoglierà in studio molti ospiti speciali, tra cui anche Gabriele Guidi, marito dell’attrice. Ecco tutto quello che sappiamo sulla piccola, ladell’attrice nata dall’amore con. LadiLivoska ha avuto una vita amorosa un po’ tormentata. Dopo i primi anni in Italia vissuti in clandestinità dopo la fuga dalla Slovacchia, ha incontrato il suo primo amore: il chirurgo plastico. Non sappiamo l’anno esatto di fidanzamento, ma sono stati insieme per moltissimi anni e si ...