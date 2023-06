Antigua e Barbuda | i gioielli caraibici dall’animo british

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023), la mondanafamosa per avere tante spiagge quanti giorni dell’anno, e, paradiso incontaminato, strade sterrate e forte identità caribeña. Due perle delle Piccole Antille, meta ideale per chi è alla ricerca di atmosfere tropicali, vita da spiaggia, ma anche storia e cultura, senza rinunciare al divertimento e magari a qualche partita a cricket, lo sport nazionale. Immancabili gli attimi di relax, accompagnati da un buon Earl Grey tea pomeridiano, oppure dall’n Smile da sorseggiare al calar della sera, un cocktail fruttato preparato con due ingredienti a km zero, il Cavalier Rum dell’Distillery e ananas nero, frutto tipico dell’isola. Adl’anima glam convive con il passato, lo stesso toponimo risale al 1493, un ...